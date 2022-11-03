أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الخميس، على تراجع بنسبة 0.8 %، مغلقا عند 11439 نقطة (- 91 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.9 مليار ريال.

وجاء هبوط السوق السعودي بالتزامن مع هبوط الأسواق العالمية وخاصة الأمريكية، عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع معدل الفائدة.

وقرر البنك المركزي السعودي “ساما”، رفع أسعار “الريبو العكسي” و”الريبو” بـ 75 نقطة أساس، بعد قرار الفيدرالي.

وتراجع سهم “مصرف الراجحي” بنسبة 2 % عند 84.30 ريال.

وأنهت أسهم “مصرف الإنماء” و”بنك البلاد” و”السعودي الفرنسي” و”بنك الرياض” و”بنك الجزيرة”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وأغلق سهم “اس تي سي” عند 39.25 ريال (- 2 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.

وهبط سهم “أسلاك” بأكثر من 3 % عند 28.60 ريال، عقب إعلان الشركة انخفاض أرباح الربع الثالث 2022 إلى 3 ملايين ريال وبنسبة 63 %، مقارنة بنفس الفترة من العام 2021.

في المقابل، صعد سهم “اللجين” بنسبة 8 % عند 48.95 ريال.

وارتفع سهم “الخريّف” بنسبة 2 % عند 134.20 ريال، عقب الإعلان عن توزيعات نقدية على المساهمين.

وتصدر سهم “الاتحاد للتأمين” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 14.74 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت تحقيق أرباح في الربع الثالث 2022، بقيمة 25 مليون ريال.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، تراجع “ملكية ريت” بنسبة 4 % عند 8.09 ريال.