لقي اثنين من قوات الباسيج الداعمة لنظام الملالي حتفهما في كرج بإيران، اليوم الخميس، على يد المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام الإرهابي.

وقيل أن ما لا يقل عن 6 من عناصر الباسيج والحرس الثوري أصيبوا بجروح خطيرة جراء حجارة المحتجين وزجاجاتهم، ويقال إن 3 من هؤلاء العناصر قتلوا.

وجاء ذلك بعد فرار أحد قادة الباسيج من المكان مع قواته بسبب قوة وسيطرة المحتجين وضعف مرتزقة الملالي أمامهم، لتقول وسائل إعلام إيرانية أن القادة الفارين لديهم محكمة ميدانية للخيانة.

وتستمر الاحتجاجات في العاصمة الإيرانية طهران، وكذلك في مختلف مناطق البلاد، وشاركت فيه مختلف طوائف الشعب الإيراني.

واشتبكت عناصر قوات الأمن والباسيج والحرس الثوري، مع المحتجين، وألقوا القبض عى أعداد منهم، واعتدوا علي المظاهرات بإطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ويستعد المتظاهرون لحشد يوم الجمعة، الذي يعد اليوم الرئيس في المظاهرات المستمرة للشهر الثاني على التوالي، من بعد مقتل الفتاة الإيرانية الكردية، مهسا أميني.