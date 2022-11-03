في موقف غريب من نوعه انزعجت شابة ألمانية بعدما ورثت ثروة تقدر بأكثر 4 مليارات دولار.

والفتاة تدعى “مارلين إنجلهورن”، قالت إنها “منزعجة للغاية” من الثروة وتريد التخلص منها بالكامل، نظرا لأنها ليست “من عرق جبينها” على حد تعبيرها.

وتؤمن الفتاة بأن لا أحد يجب أن يمتلك هذا القدر من القوة والأموال المعفاة من الضرائب، لذلك فهي تسعى بالتحديد إلى فرض ضرائب عالية على الأموال الموروثة، لأن “الوريث لم يكسبها بعرق جبينه، بالتالي يجب أن يتم توزيعها ديمقراطيا”، حسب قولها.

وأوضحت أنها ترغب بالتبرع بـ 95% من الثروة لصالح الأعمال الخيرية.