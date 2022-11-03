استشارية : اختيار موانع الحمل يعتمد على طبيعة الحياة وعلى تقبل الجسم لها(فيديو)

أكدت استشارية النساء والولادة الدكتورة نمشة الهاجري أن اختيار موانع الحمل يعتمد على طبيعة الحياة وعلى تقبل الجسم لها.

وقالت الهاجري :” موانع الحمل متعددة ولا تقتصر على نوع واحد، حيث يتم اختيار مانع الحمل الأفضل بناءا على طبيعة حياة المرأة وعملها وتقبل جسمها للوسيلة”.

وأضافت ” بناءاً على كل هذه الأمور فيجب على من ترغب في استخدام وسيلة منع الحمل استشارة الطبيب وهو من يحدد الأفضل بالنسبة لها “.