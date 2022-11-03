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الخميس3 نوفمبر

استشارية : اختيار موانع الحمل يعتمد على طبيعة الحياة وعلى تقبل الجسم لها(فيديو)

منذ 2 دقيقة
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أكدت استشارية النساء والولادة الدكتورة نمشة الهاجري أن اختيار موانع الحمل يعتمد على طبيعة الحياة وعلى تقبل الجسم لها.

وقالت الهاجري :” موانع الحمل متعددة ولا تقتصر على نوع واحد، حيث يتم اختيار مانع الحمل الأفضل بناءا على طبيعة حياة المرأة وعملها وتقبل جسمها للوسيلة”.

وأضافت ” بناءاً على كل هذه الأمور فيجب على من ترغب في استخدام وسيلة منع الحمل استشارة الطبيب وهو من يحدد الأفضل بالنسبة لها “.

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