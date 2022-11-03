كشف رئيس نيابة الأموال في النيابة العامة، ماهر بن راجح، تفاصيل اختلاس مادة الديزل من قبل التشكيل الإجرامي تمهيدا لتهريبها للخارج.

وقال إنه خلال تتبع مسار صهاريج الديزل تبين انحرافها عن مسارها حيث دخلت إلى مزرعة تبين لاحقا أنها تابعة لأحد المتهمين، وذلك بحسب ما ذكره بقناة الإخبارية.

وأضاف أنه تم العثور داخل المزرعة على 7 صهاريج ديزل معدة للتهريب ومضخات لضخ الديزل من الخزانات إلى الشاحنات، لافتا إلى أنه جرى إجراء المزيد من التحريات حيث تبين أن هناك مواقع أخرى تستخدم لتخزين الديزل.

ولفت إلى أن بعض المتورطين تم القبض عليهم بالجرم المشهود، بينما تم القبض على آخرين أثناء محاولتهم الهروب من المملكة بطريقة غير نظامية، وبلغ عدد المتورطين 11 شخصا وكيانا تجاريا.