يعقد رئيس النادي الأهلي، وليد معاذ، في الأسبوع المقبل اجتماعا مع الرئيس المكلف لرابطة دوري الدرجة الأولى، طلال العبيدي، من أجل حل أزمة عدم وضع الفريق الأهلاوي شعار “دوري بلو”.

وذكر “العبيدي” أن عدم وضع النادي الأهلى شعار “بلو” يعود إلى وجود أكثر من شراكة معروضة على النادي، ولكن لم تتم الموافقة عليها، مشيرا إلى أن الطرفين محل تقدير واحترام، وفقا لـ”الرياضية”.

وأكد أن وضع شعار دوري بلو، مسجل في العقود ويجب الالتزام بذلك. مؤكدا أنه في حال رفض أي ناد وضع الشعار لن يستفيد ماليا وفقا للعقود المبرمة بين رابطة.