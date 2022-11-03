أقدم عدد من رجال الشرطة في بيرو، على التنكر في أزياء الأبطال الخارقين في الأفلام السنيمائية منهم سبايدر مان، وكابتن أمريكا، وثور، وذلك خلال تنفيذهم عملية مداهمة لوكر أخطر عصابات المخدرات.

واعتقد تجار المخدرات أن الأمر مزحة عندما ظهر “سبايدرمان” و”كابتن أميركا” و”ثور” ومعهم “كاتوومن- catwoman” في منزلهم في عيد “الهالوين”.

واكتشفوا لاحقا أن المتنكرين ليسوا من السكان المحليين وأنهم “لا يمزحون” معهم، وأنهم أربعة ضباط شرطة يرتدون ملابس تنكرية، وكانوا هناك لاعتقالهم كجزء من عملية ضبط مخدرات كبيرة.

وقالت الشرطة في بيان إن العصابة فوجئت في البداية معتقدة أنها مزحة “هالوين”، لكنهم سرعان ما أدركوا أنها لم تكن مزحة عندما بدأ الرجل العنكبوت في تثبيت رجل على الأرض.