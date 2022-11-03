قدم رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس زكريا بن عبدالرحمن العبدالقادر، شكره لمعالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان؛ بمناسبة صدور قراري تطبيق أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وأحكام بديلة لأحكام اللائحة التنفيذية ، ما من شأنه الإسهام في دعم قطاع المقاولات.

وأوضح المهندس العبدالقادر، أن القرار يدعم التغلب على تحديات قطاع المقاولات وزيادة التنافسية والاستدامة في قطاع المقاولات، وسيكون له أثر إيجابي في ممارسة الأعمال بجودة عالية مع إستراتيجية الهيئة بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030.

وقال: إن القرار يعزز فرص النزاهة والمنافسة، وتحقيق المساواة، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص وإيجاد الحلول لكل التحديات في قطاع المقاولات، وتشجيع الإبداع وتوفير التسهيلات والحماية للقطاع من أجل تطويره والنهوض به.

وثمّن رئيس الهيئة الجهود المبذولة في التنسيق بين وزارة المالية والهيئة من خلال متابعة التعديلات المقترحة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، ما من شأنه دعم قطاع المقاولات والأخذ بتوصيات الهيئة في هذا الجانب.

الجدير بالذكر أن القرارين اعتمدا تطبيق أحكام مواد النظام الحالي (67) و(68) و(86) و(88) و(92) على الأعمال والمشتريات والعقود التي أبرمت قبل نفاذ النظام الحالي وأحكام بديلة للمادتين (113) و(154) وعدل أحكام المادتين (111) و(127) .