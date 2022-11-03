أعلنت السلطات القطرية، اليوم الخميس، السماح بدخول الجماهير من غير حاملي تذاكر مباريات كأس العالم 2022، إلى أراضيها، وذلك بعد انتهاء دور المجموعات، بداية من 2 ديسمبر المقبل، دون اشتراط الحصول على تذكرة.

وأشارت اللجنة المنظمة للمونديال إلى إن القرار يهدف إلى منح الجماهير فرصة الاستمتاع بأجواء المونديال مع بقية المشجعين والمنتخبات الموجودة في الدولة.

فيما اشترطت على المشجعين الحصول على “بطاقة هيا” للدخول إلى البلاد، مبينة أنه يمكن تقديم الطلبات عليها عبر منصة “هيا” الإلكترونية.