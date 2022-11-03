قال محمد الخويلد، استشاري الأمراض الجلدية، إن الأحذية المُغلقة والتي تمنع دخول الهواء للقدم بيئة مثالية لتكاثر الفطريات.
وأضاف أن الأحذية المغلقة التي يتم المشي بها لفترات طويلة تساعد في تكون الفطريات بشكل أكبر، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة “السعودية”.
ولفت إلى أغلب الفطريات تصيب ما بين الأصابع، مضيفا أن العدوى الفطرية غالبا ما نتشر لدي المرضى بنقص المناعة، والأشخاص لديهم فرط في التعرق أو يرتدون أحذية ضيقة.
#صباح_السعودية | ما المقصود بفطريات القدم؟ وكيف يتم التفريق بينها وبين الأمراض الجلدية الأخرى؟ @DrAlkhowailed #قناة_السعودية pic.twitter.com/H9VryQsWnT
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) November 3, 2022
#صباح_السعودية | د. محمد الخويلد – استشاري الأمراض الجلدية: الأحذية المُغلقة والتي تمنع دخول الهواء للقدم بيئة مثالية لتكاثر الفطريات والإصابة بالأمراض. @DrAlkhowailed #قناة_السعودية pic.twitter.com/6bHcE0QW4m
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) November 3, 2022
التعليقات
اترك تعليقاً