قال محمد الخويلد، استشاري الأمراض الجلدية، إن الأحذية المُغلقة والتي تمنع دخول الهواء للقدم بيئة مثالية لتكاثر الفطريات.

وأضاف أن الأحذية المغلقة التي يتم المشي بها لفترات طويلة تساعد في تكون الفطريات بشكل أكبر، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة “السعودية”.

ولفت إلى أغلب الفطريات تصيب ما بين الأصابع، مضيفا أن العدوى الفطرية غالبا ما نتشر لدي المرضى بنقص المناعة، والأشخاص لديهم فرط في التعرق أو يرتدون أحذية ضيقة.