أوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل أن المملكة تعيش أجواء جميلة ودرجات حرارة منخفضة.

وقال العقيل :” لم نعد نسجل درجات حرارة أربعينية على معظم مناطق المملكة وهذا من سمات الخريف، حيث بدأنا رصد درجات حرارة منخفضة على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية حيث أن درجات الحرارة تلامس من ١٠ إلى ١١ درجة مئوية”.

وأضاف ” نتوقع أن تتعرض أجواء المملكة خلال هذا اليوم إلى كتلة هوائية باردة، حيث تنخفض درجات الحرارة خاصة الصغرى منها على منطقة تبوك والمناطق الشرقية فقد تصل درجات الحرارة مابين ال ١٠ إلى ١٥ درجة مئوية، ومتوقع أن تكون درجة الحرارة على منطقة حائل ١٢ درجة مئوية لفجر يوم غد “.