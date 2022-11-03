تكشف المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تفاصيل عقد إنشاء ثاني مصنع متكامل في العالم خارج اليابان، والأول في الشرق الأوسط لأغشية التناضح العكسي للمياه المحلاة يُنفذ بكامل مراحله في المملكة، بتحالف سعودي ياباني ، بالشراكة مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وذلك بمؤتمر صحفي السبت القادم 5 نوفمبر بفندق JW ماريوت بمدينة الرياض.

ويسلط المؤتمر الضوء على تفاصيل عقد إنشاء المصنع واتفاقيات أخرى أبرزها الاستفادة من مياه الرجيع الملحي عن طريق استخلاص المعادن منه، إذ تعد مياه الرجيع الملحي أحد أهم المصادر الغنية بالمعادن التي ستكون أحد الموارد الاقتصادية المهمة، وتحقق استدامة بيئية من خلال تقليل تركيز الرجيع الملحي المعاد للبحر، لتخلق “التحلية” قيمة صناعية جديدة تسهم في دفع عجلة النمو والتنوع الاقتصادي، وتوافق تطلعاتها في رفع معايير الكفاءة وتعظيم الاستفادة من قدراتها الهندسية في الابتكار.

يذكر أن “التحلية” تسعى لتوطين صناعة تحلية المياه التي تسهم في تعزيز وتمكين المحتوى المحلي باستحداث صناعات جديدة من خلال إنشاء مصانع للشركات العالمية داخل المملكة، ورفع كفاءة الإنفاق عبر توفير منتجات وطنية مستدامة وذات كفاءة عالية وموثوقية وتطويرها من خلال أبحاثها وابتكاراتها مع شركائها.