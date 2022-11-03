أعلنت شركة “البحر الأحمر الدولية” اليوم , عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة “نافيا” الشركة الرائدة في أنظمة التنقل المستقل بهدف تحقيق التزامها بتشغيل وجهة “البحر الأحمر” المستدامة بالطاقة المتجددة بنسبة 100%، وأن تصل الوجهة إلى الحياد الكربوني خلال مرحلة تشغيلها بالكامل بحلول 2030.

وتسعى الشركتان من خلال هذه الاتفاقية إلى دراسة وتحديد نطاق العمل الرئيس لضمان إمكان نشر أساطيل المركبات الكهربائية المستقلة والمشتركة وكيفية دمج حلول شركة “نافيا” في إستراتيجية التنقل المستدام في وجهة البحر الأحمر لضمان تجربة المستخدم المثلى وكفاءة النقل لضمان تجارب سياحية استثنائية ومستدامة لزوار الوجهة.

وتبحث “البحر الأحمر الدولية” في الاعتماد كذلك عن حلول ” NextGen” المبتكرة من قبل شركة “نافيا” وتطبيقات النقل الجماعية ذاتية القيادة الجديدة التي تشمل الأشخاص والبضائع واستخدامها أيضاً في الخدمات اللوجستية بالموقع وغيرها من المجالات.

وقال الرئيس التنفيذي لـ”البحر الأحمر الدولية” جون باغانو: تتجاوز طموحاتنا الأهداف السياحية فقط، فنحن نهدف إلى أن نظهر للعالم أن هناك طريقة أفضل لتشكيل الأماكن التي نعيش ونعمل ونسافر إليها بشكل إيجابي, وهذا يتطلب تبني نهج متجدد للاستفادة من التقنيات الجديدة؛ نظراً للآثار السلبية التي تسببت بها وسائل التنقل التقليدية على بيئة العديد من الوجهات العالمية, واليوم نؤمن بأن تقنيات شركة “نافيا” وخبرتها المرموقة بهذا المجال، ستمكننا من تحقيق طموحاتنا المتجددة”.

وأكد باغانو أن الشركة تعمل على تطوير شبكة التنقل الأكثر شمولاً في العالم، لتنقل الأصول البرية والبحرية والجوية والضيوف والموظفين والإمدادات عبر الوجهة وخارجها, من خلال تشغيل كل شيء عبر تكنولوجيا الدفع الكهربائي والهيدروجين الخالية من الانبعاثات.