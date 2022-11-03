رأت المستشارة الأسرية والزوجية الهنوف الحقيل، أنه على الرجل المتزوج أن ينفق على والديه حتى لو على سبيل الترفيه، لأن بر الوالدين أهم من أي شيء آخر.

وقالت الحقيل خلال برنامج “سيدتي”: “لكل الرجال بدي ترفيه الوالدين على أساسيات منزلك وأسرتك”.

وتابعت: “رضا الوالدين أهم من كل شيء الرزق ليس كله مال، فالمال عندما تنفقه في مكان سليم يكون للوالدين رقم واحد”.

وأشارت إلى أن القيادة فيما يخص الأمور المالية من الرجل وليس الزوجة، مضيفة: “أنا ضد جملة إصرف ولا تقولها”.