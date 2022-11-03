أشاد وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، إن بإطلاق سمو صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لشركة “سير” أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية.

وأكد أن إطلاقها يشكل نقلة نوعية للصناعات الوطنية وتوفير الوظائف، وستسهم في خفض الانبعاثات والمحافظة على البيئة وتحقيق الاستدامة وفقا لرؤية 2030.

يذكر أنه من المتوقع أن تجذب “سير” استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 562 مليون ريال لدعم الاقتصاد الوطني، وأن تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر إلى 30 مليار ريال ، مع توفيرها لـ 30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2034.