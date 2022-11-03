وقَّعت وزارة الدفاع ومجموعة الخطوط السعودية – اليوم- مذكرةَ تفاهم لإقامة شراكة إستراتيجية وتعاونية، وذلك بحضور معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومعالي مدير عام مجموعة الخطوط السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر.

وقَّع مذكرة التفاهم عن وزارة الدفاع كبير الموظفين التنفيذيين في الوزارة المهندس محمد بن فيصل بن معمر، وعن مجموعة الخطوط السعودية رئيس التسويق في المجموعة خالد بن عبدالقادر طاش.

ويهدف التعاون بين الجانبين إلى تقديم مزايا حصرية لمستفيدي برنامج “اعتزاز”، كتخصيص منصات خاصة لإنهاء إجراءات سفرهم في جميع المطارات المحلية، مع أولوية الصعود إلى الطائرة، بالإضافة إلى خصومات خاصة على باقات السفر والإقامة المقدمة من “عطلات السعودية”.

يُذكر أن برنامج “اعتزاز” هو أحد برامج وزارة الدفاع الإستراتيجية، ويهدف إلى رفع مستوى الاعتزاز بجنودنا البواسل، وذلك من خلال تقديم منتجات وخدمات استثنائية لهم ولعائلاتهم ممن هم على رأس العمل والمتقاعدين وذوي الشهداء عبر شراكات مع القطاعين العام والخاص.