أعلن جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة الإسباني، اليوم الخميس رحيله عن صفوف النادي الكتالوني واعتزاله كرة القدم.

وأكد بيكيه عبر حسابه على موقع تويتر اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، ومن المقرر أن تكون آخر مباراة له يوم السبت المقبل أمام ألميريا ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

وقال بيكيه خلال فيديو إعلانه اعتزال كرة القدم: قلت دائمًا، لن ألعب لنادي بعد برشلونة في مسيرتي.