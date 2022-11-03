تمكن الرحال عبد الله السلمي من السير على الأقدام من جدة إلى قطر لحضور كأس العالم 2022.

وأكد أنه نزل وزنه جراء هذه الرحلة من 15 إلى 18 كيلوغراما، مضيفا أن الكثبان الرملية في الشرقية كانت هي الأصعب في العبور، وذلك وفقا لما ذكره في برنامج الراصد المذاع على قناة “الإخبارية”.

ونوه بأنه أجرى قبل ذلك عدة رحلات خارج المملكة، وبعضها كان في غابات، مضيفا أن السير في الكثبان الرملية كان أمر جديد عليه بالنسبة لرحلاته.