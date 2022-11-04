أعلن معهد الصناعات الغذائية فتح باب التسجيل والقبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف لحملة العامة أو مايعادلها للعمل في شركة المراعي .
وأوضحت شروط القبول :
1- حاصل على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها بنسبة % 75 فأعلى (مسار علمي).
2- حاصل على درجة اختبار القدرات العامة (قياس) بنسبة % 60 فأعلى.
3- أن لا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية.
4- ألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة خمس سنوات.
5- لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية.
6- اجتياز الفحص الطبي.
وأشارت إلى أن التقديم متاحا حالياً وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال الموقع
التعليقات
اترك تعليقاً