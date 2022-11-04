أوضح نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ عبد الله المسند أنه من الصعب التمييز بين المطر الطبيعي والاستمطار.

وقال المسند :” التدخل البشري حينما يقوم برش هذه السحب المؤهلة ببعض المواد الكيميائية الغير ضارة لا يعلمون أن هذا العمل قد نجح ومن ثم سقطت الأمطار، وربما تكون الأمطار قد سقطت بشكل طبيعي دون هذا التدخل”.

وأضاف “بدأ الاستمطار في الأربعينات من القرن الماضي وهي تقنية قديمة وسهلة واستخدمت في دول عربية فضلاً عن دول أجنبية كما تم استخدامها في المملكة في الثمانينات من القرن الماضي “.