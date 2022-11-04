أوضح تجمع الرياض الصحي الأول، اليوم الخميس، خطوات تساعد الوقاية من الغبار، التي قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على المواطنين.

وقال التجمع الصحي أن من طرق الوقاية من الغبار، الحرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام، وتجنب التعرض للغبار إلا للضرورة القصوى، و الحرص على ارتداء الكمامة ذات التصفية مع تغييرها باستمرار.

وفيما يخص مرضى الربو، أكد التجمع الصحي على ضرورة الحرص على حمل المريض للبخاخ الإسعافي (موسع الشعب)، وأخذ البخاخ الوقائي في حال وصف الطبيب، والتوجه إلى أقرب مركز طواريء في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب البخاخ.