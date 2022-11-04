في لفتة غريبة، قام قرد مدمن على الكحول في مدينة راي باريلي الهندية بمنطقة أوتار براديش، بالسطو على المتاجر التي تبيعها.

تفصيلا، اشتكى صاحب أحد المتاجر من قيام قرد مدمن بترويعه هو وأصحاب المحلات الآخرين، ويصبح الحيوان عدوانيا إذا حاولت منعه من تناول زجاجات الكحول، بحسب إنديا تايمز.

وبين مقطع فيديو القرد الذي أصبح من مشاهير المدينة وهو يفتح قارورة الكحول ويشرب بشراهة أمام الناس

وأفاد مسؤول محلي إنهم يحاولون القبض على القرد بمساعدة إدارة موارد الغابات.

وكانت ولاية ماديا براديش الهندية، قد شهدت صعود قرود المكاك إلى متجر لبيع الخمور، أمام صاحب المحل، وأمسك قرد بزجاجة كحول، وفتحها وبدأ يشرب مباشرة من الزجاجة.