أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان حكم استخدام السُّبحة أثناء خطبة الجمعة.

وقال الخثلان أن استخدام السُّبحة أثناء خطبة الجمعة، يعد كمسّ الحصى، وهو لا يجوز، مستشهدا بحديث النبي ﷺ: “من مسّ الحصى فقد لغا”.

وأضاف الخثلان أن الواجب على مستمع الخطبة أن ينصت لها، وأن يقبل على الاستماع، فلا فرق بين مس الحصى، واستخدام السبحة، وبالطبع ولا استخدام الجوال أو التقليب فيه أثناء الخطبة.