أظهر مقطع فيديو مشهد مؤثر لمعتمرة مصرية تدعو لابنها أمام الكعبة المشرفة وتحتضنه، فيما يقوم الشاب بتقبيل قدميها.

وبين مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي المعتمرة المصرية وهي تقول بتأثر “ابني جبر خاطري اجبر خاطره، وأسعدني أسعده يا رب، وأرح قلبه يا رب، أنا راضية عن ابني، يا رب أنا راضية عن ابني ارضَ عنه، يا رب دخله الجنة يا رب، يا رب يا ابني قلبي وربي راضين عنك، يا عبدالله، يا رب تدخل الجنة مع النبي يا عبدالله يا رب”.

وقام الشاب بتقبيل قدم والدته، التي قامت الأخرى باحتضانه في مشهد مؤثر آثار إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي .