فيفا يشيد بمهارات اللاعبين العرب: “أهل الاتقان والمهارة”

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا التي تقدمه المنتخبات العربية في المحافل الدولية المختلفة، ومهاراتهم في نهائيات العديد من نسخ المونديال،.

وقال حساب فيفا عبر تويتر: من شيم العرب منذ قديم الزمان الإتقان والمهارة، وهذا يتجلى في فنون تسجيل الأهداف في المحافل الدولية، والمنتخبات العربية هم دومًا أهل المهارة.

وأضاف فيفا “أجمل ما في كرة القدم هي الجماهير، والجماهير العربية لديها طابع خاص يميزها، ننتظر ظهور مميز واحتفالات لا تتوقف في مدرجات ملاعب قطر أثناء كأس العالم”.