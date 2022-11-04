أوضحت الفنانة أمل رزق، سبب انفصال محمد الشرنوبي عن ابنتها، مبينة أنها دعت الله في الحج أن يقربه منها لو يحمل خيرًا ويبعده عنها لو به شر ودعوتها أجيبت.

وأوضحت أمل رزق، في لقاء تلفزيوني: “دعيت في الكعبة وقلت لو محمد الشرنوبي فيه خير من بنتي يقربه ولو شر يبعده وربنا يسعدها ويوفقها علشان دي بنتي الكبيرة أول فرحتي وطيبة ونقية ودعيت من قلبي وقتها.

وتابعت “وأنا في الطيارة بنتي قالت لي ماما هقول لك خبرين الخبر الأول جالها شغل بتحبه والخبر التاني قالت لي ماما أنا انفصلت عن الشرنوبي” قلت لها اللي فيه الخير يقدمه ربنا واللي إنت مقتنعة به أنا في ضهرك.

وأضافت أمل رزق ” تعرضت لأزمة عام 2013، وكان عندي شوية صدمات وكنت بفكر كتير جدًا وعندي عصب في دماغي ضرب واتعميت 6 شهور، ودعيت ربنا في رمضان وقُلت يا رب لو قومت أول حاجة هعملها إني هحج، والدكتور استغرب إني رجعت أشوف تاني”.