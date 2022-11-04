أقدم الثوار الايرانييون على قذف مقبرة الخميني بالحجارة، وذلك استمرارا للاحتجاجات التي تعم جميع المناطق الإيرانية.

وبين مقطع فيديو جانب من قذف مقبرة الخميني بالحجارة، حيث ظهرت خلاله فتاة تصعد أعلى مركبة متوقفة وتحمل بيدها بعضا من الحجارة وتقذف بها قبره، احتجاجا على نظام الملالي الإرهابي.

وبين الفيديو صراخ شقيق الفتاة الذي يوثق الفيديو ويردد قائلا ” أختي ترشق الخميني بالحجارة.. نحن الأخوة والاخوات نقاتل كتفا بكتف من أجل الحرية”.

ويأتي ذلك في أعقاب إندلاع الاحتجاجات في إيران المُطالبة بإسقاط نظام “الملالي” الإرهابي، والتي اندلعت عقب مقتل الشابة مهسا أميني بعد القبض عليها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية بسبب الحجاب الإجباري.