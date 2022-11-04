بالفيديو.. مقتل معمم تابع للملالي توعد بقتل العرب

لقي معمم تابع للملالي الإرهابي في مدينة زهدان مصرعه ، على يد الثوار الإيرانيين بطلقات نارية، وذلك بعد تحريضه على قتل العرب .

وعُثر على المعمم داخل سيارته مقتولا وعلى وجهه وملابسه البيضاء آثار للدماء الذي سال منه بعد قتله بالرصاص على يد الثوار.

وكان المعمم حرص على قتل العرب ونقل الصراع إلى الدول العربية الجمعة الماضية، وقبل أن ينتهي الأسبوع توفي أمس الخميس على أيدي الثوار .

وتستمر الاحتجاجات في العاصمة الإيرانية طهران، وكذلك في مختلف مناطق البلاد، وشاركت فيه مختلف طوائف الشعب الإيراني.

كما يستعد المتظاهرون لحشد اليوم الجمعة، الذي يعد اليوم الرئيسي في المظاهرات المستمرة للشهر الثاني على التوالي، من بعد مقتل الفتاة الإيرانية الكردية، مهسا أميني.