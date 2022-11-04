قضت محكمة تونسية، مساء الخميس، بمعاقبة 12 رجل أمن بالسجن لمدة عامين بتهمة التورط في حادثة وفاة مشجع النادي الأفريقي التونسي، عمر العبيدي، غرقا سنة 2018.

وأوضح المتحدث باسم المحكمة الابتدائيّة بمحافظة بن عروس، عمر حنين، إن المحكمة حكمت بسجن الأمنيين بعد أن تم اتهامهم “بالقتل على وجه الخطأ”، مضيفا أنه تم إعلان الحكم ضد 12 أمنيّا مع تبرئة أمنيين إثنين، تم اتهامهم سابقا بالتورط في عملية القتل، وفقا لإذاعة “موزاييك” المحلية.

وحضر عدد من جماهير النادي الأفريقي،أمام مقر المحكمة في محافظة “بن عروس”، إضافة إلى تعزيزات أمنية في كل المحافظة.

وكانت قضية عمر العبيدي قد أثارت جدلا واسعا في تونس، مؤخرا، وتسببت في مواجهات بين الأمن وجمهور النادي الفريقي أكثر من مرة.