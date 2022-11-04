قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن للمطلقة التي لديها أبناء سواءً أكان أكبرهم تجاوز عمر (18) سنة أو لم يتجاوزها، التقديم على معاش الضمان الاجتماعي كأسرة مستقلة، متى كان الأبناء يتشاركون السكن مع المطلقة.

وأوضحت الوزارة أن معاش الضمان الاجتماعي يستهدف الأسرة التي تقيم في مسكن واحد بشكل كامل، دون النظر إلى الحيثية التي يكونون عليها، وعليه يمكن تسجيل أسرة ضمانية في منصة الدعم والحماية الاجتماعية مكونة من أم وزوجها وأبناء الزوجة، متى كانوا يتشاركون السكن جميعاً.

وتابعت بأنه يمكن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كمستقل ابتداءً من عمر (18) سنة، بشرط تقديم ما يثبت الاستقلالية، وفي حال كان المستقل طالباً يقل عمره عن 25 سنة فيعد تابعاً لأسرته، وعليه تسجيل كافة أفراد الأسرة عند التقديم لطلب المعاش.

وأشارت الوزارة إلى أن دراسة أهلية المستفيد تتم بعد استيفاء كافة البيانات المطلوبة منه، ومطابقة تلك البيانات الواردة من الجهات الأخرى, ويتم الإعلان عن نتيجة الأهلية بتاريخ 27 من كل شهر ميلادي، وعند مضي هذه المدة دون ظهور نتيجة الأهلية يمكن للمستفيد الرفع بتذكرة عبر المنصة للتحقق من سبب عدم ظهور النتيجة.

وبيّنت أن إظهار بيانات حالة العلاقة بين التابع والعائل يتم وفقًا للبيانات الواردة من الجهات الحكومية المختصة، ويجب على المستفيد التحقق من رابط تلك العلاقة، وفي حال عدم وجودها يمكن للمستفيد تسجيل التابع وفقًا لحيثية شريك السكن.

وأكدت الوزارة على أنه عند قبول طلب تصعيد تذكرة في القائمة المستثناة، تظهر بيانات المتقدم على المنصة، ويمكن عندها إكمال بيانات التسجيل.