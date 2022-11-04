كشفت جمعية الأسر المنتجة بمنطقة حائل، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في ( حائل )، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.
وأوضحت الجمعية أن المسمى الوظيفي هو :
– أخصائي تنمية موارد مالية.
وأفادت بأن الشروط المطلوبة للتقديم هي:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– ألا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة.
– درجة البكالوريوس في تخصص ذات صلة.
– خبرة في مجال تنمية الموارد المالية.
– خبرة في القطاع الغير ربحي.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
– أن يملك مهارات التواصل والتفاوض ومعرفة بقنوات التسويق المختلفة.
– التفرغ الكامل.
– اجتياز المقابلة الشخصية.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من اليوم الخميس بتاريخ 1444/04/09هـ الموافق بالميلادي 2022/11/03م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يوم الأحد بتاريخ 1444/04/12هـ الموافق 2022/11/06م
وللتقديم يرجى زيارة رابط الموقع .
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