كشفت جمعية الأسر المنتجة بمنطقة حائل، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في ( حائل )، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت الجمعية أن المسمى الوظيفي هو :

– أخصائي تنمية موارد مالية.

وأفادت بأن الشروط المطلوبة للتقديم هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– ألا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة.

– درجة البكالوريوس في تخصص ذات صلة.

– خبرة في مجال تنمية الموارد المالية.

– خبرة في القطاع الغير ربحي.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

– أن يملك مهارات التواصل والتفاوض ومعرفة بقنوات التسويق المختلفة.

– التفرغ الكامل.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من اليوم الخميس بتاريخ 1444/04/09هـ الموافق بالميلادي 2022/11/03م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يوم الأحد بتاريخ 1444/04/12هـ الموافق 2022/11/06م

وللتقديم يرجى زيارة رابط الموقع .