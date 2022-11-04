بدأت السيارات الكهرباء تأخذ مراكز الصدارة بعد قرارات الاتحاد الأوروبي الأخيرة بإيقاف إنتاج سيارات البنزين في عام 2030، وحظر بيعها نهائياً في عام 2035.

وتعد السيارة الخارقة ريماك نيفيرا واحدة من أسرع السيارات الكهربائية الخارقة في العالم، وهي من إنتاج شركة ريماك الكهربائية.

ونظم برنامح TopGear البريطاني على اليوتيوب، سباق تسارع يجمع بين سيارة ريماك نيفيرا الكهربائية مع واحدة من أسرع سيارات البنزين في العالم لامبورجيني افينتادور SVJ .

وتستمد لامبورجيني افينتادور SVJ قوتها من محرك V12سعة 6.5 لتر، ينتج قوة تصل الى 759 حصانا (566 كيلووات)، وعزم أقصى للدوران يبلغ 531 رطلاً (720 نيوتن متر).

وتأتي السيارة ريماك نيفيرا الكهربائية الخارقة بأربعة محركات كهربائية، واحد لكل عجلة، يولد قوة قصوى تبلغ 1914 حصانًا (1427 كيلوواط) و 1741 رطلًا قدمًا (2360 نيوتن متر).