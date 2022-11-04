توقع الدكتور عبدالعزيز الحصيني باحث في الطقس والمناخ، وجود انخفاض محسوس في الحرارة على الشرقية والوسطى صباح اليوم الجمعة.

وقال “الحصيني” في توقعاته عبر حسابه على “تويتر”، أن الفرصة مهيأة لتكون سحب رعدية ممطرة على جازان وشرق الخليج احتمال تمتد ناحية سواحل الامارات.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الشرقية والرياض ويمتد تأثيرها على منطقة نجران وكلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.