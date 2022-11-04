تراجعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة اليوم الجمعة، مواصلة خسائر الجلسة السابقة، بفعل مخاوف من رفع الفائدة الأمريكية بمعدل أكبر من المتوقع من قبل، فضلاً عن مخاوف جديدة من تفشي كوفيد-19.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتاً أو 0.2% إلى 94.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:25 بتوقيت غرينتش، بعد تراجعها 1.5% في الجلسة السابقة، وتتجه العقود صوب انخفاض بأكثر من 1% هذا الأسبوع.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 27 سنتا أو 0.3% إلى 87.90 دولار للبرميل، لتضيف إلى تراجع بنسبة 2% في الجلسة السابقة.