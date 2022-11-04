وثق مقطع فيديو الزحام اللافت بين المعتمرين وهم يؤدون فريضتهم، في صحن الطواف طالبين رجاء المثوبة من الله عز وجل وقانعون بعطائه .
وأظهر الفيديو الجموع الكبيرة من المعتمرين وهم يطيفون حول الكعبة المشرفة في أجواء ليلية روحانية مليئة بالسكون والهدوء .
والجدير بالذكر أن هذا الزحام اللافت يتكرر مرارًا فجر كل جمعة بين المعتمرين في صحن الطواف .
فيديو | سكينة يوم الجمعة..
زحام صحن الطواف يتكرر مراراً فجر كل جمعة رواده يطلبون الجود والكرم من الله#الإخبارية pic.twitter.com/EcETX2VQ69
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 4, 2022
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