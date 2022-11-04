وثق مقطع فيديو الزحام اللافت بين المعتمرين وهم يؤدون فريضتهم، في صحن الطواف طالبين رجاء المثوبة من الله عز وجل وقانعون بعطائه .

وأظهر الفيديو الجموع الكبيرة من المعتمرين وهم يطيفون حول الكعبة المشرفة في أجواء ليلية روحانية مليئة بالسكون والهدوء .

والجدير بالذكر أن هذا الزحام اللافت يتكرر مرارًا فجر كل جمعة بين المعتمرين في صحن الطواف .