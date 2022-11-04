يعد الزيت من أهم العوامل التي تساعد محرك السيارة على بكفاءة عالية، حيث يحافظ على المحرك من التلف ويطيل عمره الافتراضي، لذا نستعرض في هذا التقرير علامات استهلاك السيارة كميات كبيرة من زيت المحرك.

بداية، تتضمن تلك العلامات فحص الزيت حيث يعتبر انخفاض مستوى الزيت في المحرك من أكثر العلامات التي قد تدل على الاستهلاك الزائد لزيت المحرك، ويمكن التأكد من هذا الأمر عن طريق الفحص بمقياس الزيت، وحينها سيلاحظ انخفاض مستوى الزيت داخل المحرك بشكل مستمر.

كما أن رائحة الزيت في حال تعرض أجزاء المحرك للأعطال مثل تلف الجوانات أو حلقات المكبس، فإنه يؤدي إلى تسرب الزيت إلى غرفة الاحتراق، وهو بالطبع أمر غير طبيعي، ويؤدي إلى زيادة استهلاك الزيت داخل المحرك.

وتشمل العلامات أيضًا تغير لون العادم، ففي حال تعرض بعض أجزاء المحرك للتلف فإنه يؤدي إلى تسرب الزيت وتناقصه داخل المحرك، ومن ثم يلاحظ خروج دخان أبيض وأحيانًا أزرق من العادم

ويأتي ذلك بالإضافة إلى ظهور لمبة الزيت، ففي حال استهلاك المحرك لكميات كبيرة من الزيت، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تناقصه بصورة مستمرة، حينها يلاحظ ظهور لمبة تحذير الزيت في لوحة العدادات بطبلون السيارة.