كشفت شركة “أرامكو السعودية” اليوم الجمعة عن سعر البيع الرسمي للخام العربي في مختلف الأسواق الرئيسية، وحددت سعر الخام العربي الخفيف لأمريكا الشمالية لشهر ديسمبر عند 6.35 دولار للبرميل فوق سعر أرجوس.

وجاء سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لغرب أوروبا لشهر ديسمبر عند 1.70 دولار للبرميل فوق سعر برنت.

وحددت الشركة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لمنطقة أوروبا – البحر المتوسط لشهر ديسمبر عند 1.40 دولار فوق سعر برنت، فيما حددت السعر لمنطقة شرق آسيا لنفس الشهر عند 5.45 دولار فوق متوسط سعر (عمان ودبي).