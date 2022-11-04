قامت سيدة بريطانية، تدعى فرح بإنجاب طفلتها الجديدة نايا داخل سيارة أجرة خلال تنقلها مؤخرًا وسط البلاد، بمقاطعة باكينغهامشير.

وفي التفاصيل، فاجأ المخاض فرح أثناء تواجدها داخل سيارة أجرة في اتجاهها للمستشفى، فما كان منها إلا أن وضعت طفلتها.

ويُشار إلى أن فرح قد بدأت للتو رحلتها التي يبلغ طولها 13 ميلاً إلى المستشفى عندما شعرت بآلام المخاض.

وقالت: “ماء الجنين تدفق بعد 5 دقائق من الرحلة، وسألني السائق إن كنت أريده أن يتوقف، لكنني طلبت الاستمرار لأنني اعتقدت أنني سأصل المستشفى قبل أن تولد”.

وعلى الفور اتصل سائق التاكسي بالمستشفى للإبلاغ عن الحالة، وقالت فرح: “عندما وصلنا إلى المستشفى، كانت القابلات تنتظرن وصدمن”.

وادعت فرح أنها تلقت فاتورة من شركة سيارات الأجرة بعد أيام من الولادة؛ تضمنت فاتورة رسوم تنظيف تزيد عن 100 دولار إضافة إلى قيمة التوصيل بسيارة الأجرة وهي 34 دولارًا.

وقالت : “أتفهم أنني أحدثت فوضى، لكن من الوقاحة بعض الشيء أن يتم تغريمي هذا المبلغ.”