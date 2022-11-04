“الزعاق”: باقي 30 يومًا على المربعانية و 70 يومًا على الشبط (فيديو)

كشف خبير الفلك والأرصاد الدكتور خالد الزعاق، عن تفاصيل موسم الشتاء ومواعيد شدته في المملكة.

وقال “الزعاق” على حسابه الرسمي في تويتر: “أن السنة تتكون من 12 شهرًا، مقسمة على 4 فصول هم الصيف والخريف والشتاء والربيع، لافتًا أن مدة كل فصل 3 أشهر.”

وأشار إلى أن الشتاء مكون من المربعانية والشبط والعقارب، ويستمر فصل الشتاء لمدة 3 أشهر هي ديسمبر ويناير وفبراير.

ومن جانبه، أكد الزعاق أنه تبقى على المربعانية 30 يومًا، أما الشبط فتبقى عليه 70 يومًا، بينما العقارب 96 يومًا، مشيرًا إلى أن هذه هي مواسم الشتاء الفعلي وبالتالي يتبقى 30 يومًا وتدخل المربعانية المملكة.

وأضاف:” أنه بعد 100 يوم تبدأ شدة الشتاء تخف حدتها بالتدريج تباعًا مع مرور الأيام.”