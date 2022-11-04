الاعداد السابقة للصحيفة
الجمعة4 نوفمبر

“الزعاق”: باقي 30 يومًا على المربعانية و 70 يومًا على الشبط (فيديو)

منذ 21 دقيقة
0
&#8220;الزعاق&#8221;: باقي 30 يومًا على المربعانية و 70 يومًا على الشبط (فيديو)
تابعوا صدي على

كشف خبير الفلك والأرصاد الدكتور خالد الزعاق، عن تفاصيل موسم الشتاء ومواعيد شدته في المملكة.

وقال “الزعاق” على حسابه الرسمي في تويتر: “أن السنة تتكون من 12 شهرًا، مقسمة على 4 فصول هم الصيف والخريف والشتاء والربيع، لافتًا أن مدة كل فصل 3 أشهر.”

وأشار إلى أن الشتاء مكون من المربعانية والشبط والعقارب، ويستمر فصل الشتاء لمدة 3 أشهر هي ديسمبر ويناير وفبراير.

ومن جانبه، أكد الزعاق أنه تبقى على المربعانية 30 يومًا، أما الشبط فتبقى عليه 70 يومًا، بينما العقارب 96 يومًا، مشيرًا إلى أن هذه هي مواسم الشتاء الفعلي وبالتالي يتبقى 30 يومًا وتدخل المربعانية المملكة.

وأضاف:” أنه بعد 100 يوم تبدأ شدة الشتاء تخف حدتها بالتدريج تباعًا مع مرور الأيام.”

التعليقات

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

&#8220;الزعاق&#8221;: باقي 30 يومًا على المربعانية و 70 يومًا على الشبط (فيديو)

“الزعاق”: باقي 30 يومًا على المربعانية و 70 يومًا على الشبط (فيديو)

منذ 21 دقيقة
0
1100
&#8220;العواد&#8221;: كعبنا عالي على المنتخبات الأفريقية في كأس العالم ونعاني أمام الأوروبية (فيديو)

“العواد”: كعبنا عالي على المنتخبات الأفريقية في كأس العالم ونعاني أمام الأوروبية (فيديو)

منذ 40 دقيقة
0
1101
بالفيديو.. اللحظة الاولى لحريق محطة وقود شارع ساري

بالفيديو.. اللحظة الاولى لحريق محطة وقود شارع ساري

منذ 51 دقيقة
0
11108

لحظة القبض على لصوص حاولوا سرقة بنك

منذ 56 دقيقة
0
1006
وزير الطاقة يناقش تعزيز التعاون مع وزير المناخ وسياسة الطاقة في مملكة هولندا

وزير الطاقة يناقش تعزيز التعاون مع وزير المناخ وسياسة الطاقة في مملكة هولندا

منذ 1 ساعة
0
1114