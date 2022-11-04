أكد الناقد الرياضي تركي العواد، أن مجموعة المنتخب الوطني في كأس العالم مازالت قوية رغم ظروف منتخبات بولندا والمكسيك.
وقال “العواد ” خلال مداخلة على برنامج “في المرمى ” المُذاع على قناة العربية:” أن المنتخب الوطني كعبه عالي على المنتخبات الأفريقية في كأس العالم ويعاني أمام الأوروبية، والمجموعة ليس بها منتخب أفريقي.”
وأضاف :” لعبنا 10 مباريات مع فرق أوروبية في كأس العالم انتصرنا فقط انتصار وحيد أمام بلجيكا وكان انتصار رائع وباقي في الذاكرة، ولكن خسرنا في مقابلها 9 مباريات .”
تركي العواد لـ #في_المرمى: كعبنا عالي على المنتخبات الأفريقية في كأس العالم ونعاني أمام الأوروبية pic.twitter.com/0WfoGsYYYo
— العربية – في المرمى (@FilMarma) November 3, 2022
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