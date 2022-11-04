أكد الناقد الرياضي تركي العواد، أن مجموعة المنتخب الوطني في كأس العالم مازالت قوية رغم ظروف منتخبات بولندا والمكسيك.

وقال “العواد ” خلال مداخلة على برنامج “في المرمى ” المُذاع على قناة العربية:” أن المنتخب الوطني كعبه عالي على المنتخبات الأفريقية في كأس العالم ويعاني أمام الأوروبية، والمجموعة ليس بها منتخب أفريقي.”

وأضاف :” لعبنا 10 مباريات مع فرق أوروبية في كأس العالم انتصرنا فقط انتصار وحيد أمام بلجيكا وكان انتصار رائع وباقي في الذاكرة، ولكن خسرنا في مقابلها 9 مباريات .”