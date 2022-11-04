أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، اليوم الجمعة، أن المملكة تدرس إطلاق مؤشر جديد للمعادن والتعدين في البورصة، ويأتي ذلك في إطار تطلعها لتوسيع موارد الاقتصاد بعيداً عن الهيدروكربونات.

وقال ” الخريف” في مقابلة لـ “رويترز” بسيدني :” أن فريقه يلتقي بنظرائه الأستراليين لمعرفة المزيد بشأن إطلاق مؤشر للمعادن يكون مماثلاً لمؤشر إيه.إس.إكس 300 الأسترالي الفرعي للمعادن والتعدين، الذي يضم شركات المعادن والتعدين ومن بينهم منتجو الذهب والصلب والمعادن النفيسة”، لافتًا أنه شيء ندرسه لكننا لم نحسم أمرنا بعد بشأن ما إذا كان سينجح”

وأضاف: “لدينا سوق أسهم ثانوية في المملكة، وما زالت تتطور، ونريد أن نرى ما إذا كان من الأفضل أن يكون لدينا شيء للتعدين”، ولم يذكر عدد الشركات التي من المحتمل إدراجها على المؤشر.

وتابع:” أنه من شأن إطلاق مؤشر منفصل للتعدين أن يساعد في زيادة التركيز على صناعة التعدين في السعودية، وسيمكنهم من مقارنتها بأسواق مثل أستراليا والمملكة المتحدة وغيرها.”

وأوضح “الخريف” أن الفكرة هي مساعدة القطاع على النمو بشكل أسرع، مُشيرًا إلى أننا نرى بالتأكيد حاجة الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع للوصول إلى رأس المال من خلال أسواق رأس المال.

والجدير بالذكر أن المملكة تستضيف مؤتمر “معادن المستقبل” في الرياض في يناير، حيث تأمل في الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول خططها لقطاع التعدين.