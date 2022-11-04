رفعت فتاة في الإمارات دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام شاب وفتاة بأن يؤديا لها على سبيل التضامن والتكافل مبلغاً وقدره 848 ألفاً و222 درهماً مع الفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام.

وطالبت الفتاة في دعوتها إلزامهما بالتضامن والتكافل بتعويضها بمبلغ 100 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها.

وأفادت الفتاة في دعوتها أنها كانت تربطها علاقة صداقة مع المشكو عليه الأول، والذي أوهمها برغبته في الارتباط بها، وأقنعها أن تقرضه بعض الأموال لتجهيز منزل الزوجية.

وقامت الفتاة على مدى 6 سنوات بتحويل مبالغ على سبيل القرض للمشكو عليه، وبلغت إجمالي قيمة الحوالات المصرفية عن طريق الصرافة مبلغ 98,160 درهماً، كما بلغت إجمالي التحويلات البنكية من حسابها البنكي إلى حساب المشكو عليه مبلغ 82,100 درهم.

كما تحايل عليها المشكو بعد أن أوهمها بقدرته على بيع السيارة المملوكة لها نوع مرسيدس والتي يبلغ سعرها 652,962 درهماً.

وقضت المحكمة بإلزام المشكو عليه الأول بأن يؤدي للشاكية مبلغ 540,260 درهماً، مع إلزامه بتعويض الشاكية بمبلغ 40,000 درهم، وبرفض الدعوى في مواجهة المشكو عليها الثانية.