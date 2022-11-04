أفاد وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول في دولة الإمارات، شريف العلماء، بأن أزمة العرض والطلب هي من دعت إلى قرار “أوبك+” بخفض الإنتاج.

وقال العلماء خلال لقائه مع قناة الإخبارية:” أن الوضع الحالي للبلاد يقتدي بخفض الإنتاج”، لافتًا أنهم يسيروا على استراتيجية واضحة وبطريقهم إلى زيادة السعة الإنتاجية في الدولة إلى 5 مليون برميل يوميًا بحلول 2030 .

وأشار إلى أن محطة الريادة تعيد تدوير 800 ألف طن من الانبعاثات الكربونية من مصنع حديد، ويتم ضخ ثاني أكسيد الكربون في الحقول المجاورة للمصنع .

ومن جانبه، أكد “العلماء” أن هذه التكنولوجيا تم إطلاقها في 2016 وناجحة، لافتًا أن العالم بحاجة إلى طاقة و أنهم يعملوا الآن على تزويد ثاني أكسيد الكربون إلى 5 مليون طن في السنة.