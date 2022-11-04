بثت محطات إذاعة جولستان وطهران عدد من المظاهرات التي أدعت أنها مؤيدة لنظام “الملالي” الإرهابي، إلا أنه بالتدقيق فإن تلك المظاهرات مجرد حشد من القناة لخداع المشاهدين.

وما يثبت كذب ادعاء القنوات التابعة لنظام “الملالي” الإرهابي أنه تم اكتشاف ذات الرجل وهو يحمل ذات الطفل، وذلك في مسيرتين مختلفين بثتهما قناتين جولستان وطهران، حيث ظهر أحدهما في طهران والآخر في قم.

ويثبت ذلك كذب وإدعاء تلك القنوات المؤيدة للنظام الإرهابي فلا توجد مظاهرات تؤيده بل هو مجرد حشد من القناة تم تصويره في ذات المكان بزوايا مختلفة من الكاميرا.

ويأتي ذلك في أعقاب إندلاع الاحتجاجات في إيران المطالبة بإسقاط نظام “الملالي” الإرهابي، والتي اندلعت عقب مقتل الشابة مهسا أميني بعد القبض عليها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية بسبب الحجاب الإجباري.