أكد الشيخ عبدالرحمن السديس خطيب المسجد الحرام، أن مشاهير التواصل الاجتماعي اخترقوا أسرار البيوت وتسببوا في كثرة المشاكل الأسرية.

وقال “السديس”، في خطبة الجمعة: “تعيش في عصر ثورة تكنولوجية مذهلة؛ أسفرت عن وجود مواقع التواصل الاجتماعي التي يستغلها المشاهير في نشر تفاصيل عن طعامهم وشرابهم ومجالسهم ويتطرقون للأمور الخصوصية”.

كما أشار إلى أن البعض بدأ يقارن بين حياته وحياة المشاهير التي يرونها بمواقع التواصل؛ وهو ما أدى لكثرة المشاكل الأسرية، وانتشار الأحقاد والحسد والغيرة وغيرها من أمراض القلوب.