ضرب زلزال متوسط القوة مركز محافظة إزمير بغرب تركيا اليوم الجمعة، ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان وإسقاط مئذنة مسجد، وخسائر مادية، بالإضافة إلى إصابة شخصان أثناء محاولتهما الهروب من منزلهما.

وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ بأن الزلزال الذي بلغت قوته 4.9 درجة كان مركزه في منطقة بوكا بإزمير وضرب في الساعة 3:29 صباحًا، ونتج عنه عدة هزات ارتدادية شعر بها الناس في المناطق المحيطة.

ووثق مقطع فيديو للحظات عصيبة عاشتها عائلة تركية بعد الزلزال، وأظهر المقطع حالة الرعب التي عاشتها العائلة.

وذكر وزير الداخلية سليمان صويلو على تويتر :” أن شخصين على الأقل أصيبا بعد قفزهما من ارتفاع أثناء محاولتهما مغادرة منزلهما في حالة من الذعر.

فيما أكد رئيس بلدية إزمير، تونك سوير، أنه لم ترد تقارير عن أضرار جسيمة بخلاف المئذنة المنهارة.

والجدير بالذكر أن الزلزال وقع بعد أيام من إحياء ذكرى ضحايا زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر أودى بحياة 117 شخصًا في 30 أكتوبر 2020.