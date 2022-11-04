أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سعد الخثلان، القاعدة في من دفع مالاً عن غيره، وهل يجوز أن يطالب به .

وقال ” الخثلان ” في حديثه:” من دفع مالاً عن غيره ونوى الرجوع رجع وإن لم ينوي الرجوع وكان متبرعًا لا يحق المطالبة به .”

وأضاف:” أن بعض الناس يقدم مالاً لوالديه فمثلاً إن كان بيت والده يحتاج إلى ترميم، فيقوم بترميمه ويعطي أهله شيئًا كسيارة مثلاً، وبعد وفاة الوالدين، يطالب الورثة في ما أعطاه .”

وتابع:” هنا إن كان الشخص قد نوى التبرع بهذا الشيء لوالديه فليس له شيء؛ ويصبح المال مال وارث، بينما إن كان ينوي الرجوع على الورثة، فله أن يطالب به.”

وعن كيفية معرفة ما إذا كان الشخص نوى أو لم ينوي، قال:” عليه أن يحلف بالله العظيم لأن هذا أمر متعلق بالنيّة.”