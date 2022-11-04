وثق مقطع فيديو يعود لعام 1992م رعاية الملك فهد بن عبد العزيز – رحمه الله -، حفل تدشين مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بمدينة الرياض.

ويظهر برفقته الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله-، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- وعدد من الأمراء والمسؤولين.