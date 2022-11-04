وثق مقطع فيديو يعود لعام 1992م رعاية الملك فهد بن عبد العزيز – رحمه الله -، حفل تدشين مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بمدينة الرياض.
ويظهر برفقته الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله-، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- وعدد من الأمراء والمسؤولين.
في عام 1992م رعى #الملك_فهد_بن_عبدالعزيز (رحمه الله) حفل تدشين مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بمدينة الرياض وبرفقته الملك عبدالله بن عبدالعزيز (رحمه الله) والملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله) وعدد من الأمراء والمسؤولين#الفهد_روح_القيادة pic.twitter.com/sU3QPFdY09
— الملك فهد بن عبدالعزيز (@kfahadalsaud) November 4, 2022
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