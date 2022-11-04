أكد محمد الأحمدي أن دراسة أُجريت على مراهقين بعمر 12-15 سنة أثبتت أن للكافيين أثر سلبي على علاماتهم الدراسية.

وقال الأحمدي :” أيضا الطلاب الجامعيين الذين يتناولون القهوة من أجل المذاكرة والحفظ والتركيز كانت النتائج النهائية سلبية، وكذلك الكميات العالية خطيرة جدا حيث تسبب مشاكل النوم وتزيد من القلق والاكتئاب وزيادة ضربات القلب”.

وأضاف “القهوة خطيرة جدا للمصابين بالسكري ومرضى ضغط الدم وكذلك على المرأة الحامل بسبب تأثيرها على الجنين ويجب ألا تتجاوز 300 ملجم في اليوم”.

#من_السعودية | أ.د.محمد الأحمدي: القهوة غير صحية للمرأة الحامل بسبب تأثيرها على الجنين ويجب ألا تتجاوز 300 ملجم في اليوم. @DoctorAlahmadi #قناة_السعودية pic.twitter.com/SUy42spLlM — قناة السعودية (@saudiatv) November 4, 2022