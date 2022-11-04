كشف محمد الجاسر، المتحدث الرسمي للأحوال المدنية عن الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر منصة أبشر، التي تشمل المواطنين والمواطنات والمقيمين.

وقال الجاسر أن هذه الخطوة تأتي وفق توجيهات وزير الداخلية بالتحول الرقمي في القطاعات الأمنية وأيضًا في الأحوال المدنية بشكل خاص، وذلك خلال مداخلة مع قناة السعودية.

وتابع أنه تم إطلاق بدل فاقد للخدمة من خلال منصة أبشر والإبلاغ عن البطاقة المفقودة وتصل إلى العنوان، بالإضافة إلى خدمة تسجيل المواليد إلكترونيًا وإيصال الوثائق للأمهات السعودية، لافتًا إن الأم الآن بإمكانها تسجيل شهادة الميلاد.

وأضاف الجاسر أن من ضمن هذه الخدمات تسجيل المواليد إلكترونيًا، وإيصال الوثائق للمقيمين عبر منصة أبشر، لافتًا إلى أنه تم تدشين هذه الخدمات وبدء العمل فيها.